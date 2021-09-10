За один день в Арцахе подтверждено 3 случая заболевания коронавирусом
12:04, 10 Сентябрь, 2021
ЕРЕВАН, 10 СЕНТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. По состоянию на 11:00 10 сентября в Арцахе зарегистрировано 3 новых случая заболевания коронавирусом.
Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Минздрав Арцаха.
За один день было проведено 143 теста.
С начала 2021 года 12 114 граждан прошли лабораторное обследование на коронавирус, из них 1083 имеют положительный результат теста.
В настоящее время в Арцахе на стационарном лечении от коронавируса проходят лечение 22 инфицированных. Врачи оценивают состояние 4 пациентов как тяжелое, легко больные находятся на лечении в домашних условиях.
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