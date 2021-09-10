За один день в Арцахе подтверждено 3 случая заболевания коронавирусом







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За один день было проведено 143 теста.



С начала 2021 года 12 114 граждан прошли лабораторное обследование на коронавирус, из них 1083 имеют положительный результат теста.



В настоящее время в Арцахе на стационарном лечении от коронавируса проходят лечение 22 инфицированных. Врачи оценивают состояние 4 пациентов как тяжелое, легко больные находятся на лечении в домашних условиях. ЕРЕВАН, 10 СЕНТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. По состоянию на 11:00 10 сентября в Арцахе зарегистрировано 3 новых случая заболевания коронавирусом.Как передает «Арменпресс» , об этом сообщает Минздрав Арцаха.За один день было проведено 143 теста.С начала 2021 года 12 114 граждан прошли лабораторное обследование на коронавирус, из них 1083 имеют положительный результат теста.В настоящее время в Арцахе на стационарном лечении от коронавируса проходят лечение 22 инфицированных. Врачи оценивают состояние 4 пациентов как тяжелое, легко больные находятся на лечении в домашних условиях.