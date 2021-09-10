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Слухи о сдаче Тигранашена надуманы: губернатор Арарата

Слухи о сдаче Тигранашена надуманы: губернатор Арарата
ЕРЕВАН, 10 СЕНТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Губернатор Арарата Размик Тевонян, подавший заявление об уходе с поста губернатора, опроверг слухи о сдаче села Тигранашен.

«Уважаемые граждане, как уже известно, я подал заявление премьер-министру РА Николаю Пашиняну об отставке с поста губернатора Араратской области. В прессе и на различных социальных площадках выдвигаются различные версии моей отставки, одна из которых заключается в том, что «был подписан документ о сдаче Тигранашена, что повлекло за собой мою отставку», - написал Тевонян на своей странице в Facebook, сообщает Арменпресс.

Он отметил, что официально заявляет, что слухи о сдаче Тигранашена являются надуманными, такая вещь никогда не обсуждалась и не будет обсуждаться.

«Пожалуйста, воздержитесь от лживых и беспочвенных домыслов», - написал Тевонян.
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