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На XXX Международном экономическом форуме Армению представлял глава ИОБПП Георгий Аветисян

На XXX Международном экономическом форуме Армению представлял глава ИОБПП Георгий Аветисян

Руководитель Инспекционного органа по безопасности продуктов питания Армении Георгий Аветисян принял участие в XXX Международном экономическом форуме (Малый Давос), проходившем с 7 по 9 сентября в польском городе Карпач.

Как передает «Арменпресс», Георгий Аветисян выступил с докладом «Реорганизация системы питания. Как препятствовать голоду и защитить окружающую среду», в котором говорилось о перспективах органического сельского хозяйства в Армении, рассматривая его как влиятельное средство борьбы с бедностью и важнейший экологический фактор.

Руководитель ИОБПП провел отдельные встречи с членами правящей в Польше партии «Закон и справедливость», в том числе и с бывшим министром сельского хозяйства, а ныне депутатом, председателем комиссии по вопросам сельского хозяйства Сейма Польши, Яном Кшиштофом Ардановским, а также с комиссаром ЕС по вопросам сельского хозяйства Янушем Войцеховским.

Георгий Аветисян обсудил с Яном Кшиштофом Ардановским возможности экспорта армянской продукции и алкогольных напитков в Польшу, а с Янушем Войцеховским - перспективы экспорта армянской сельхозпродукции в страны Евросоюза и возможные пути сотрудничества в этом направлении.


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