Россия отменила ограничения на ввоз помидоров и перца из Турции

Россельхознадзор сообщает, что Россия отменила ограничения на ввоз помидоров и перца из турецких провинций Анталья и Измир.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Haberler. В соонщении говорится, что ограничения перестают действовать с 10 сентября.

Ограничения на ввоз помидоров и перца из Антальи и Измира действовали в РФ с декабря 2020 года.