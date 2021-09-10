Премьер Грузии назвал строительство нового тоннеля проектом века

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назвал проектом века строительство девятикилометрового тоннеля и новой дороги Квешети-Коби, которые после открытия участка Жинвали-Натахтари позволят доехать из Тбилиси в Казбеги всего за полтора часа, передает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.

"Это действительно проект века, потому что сто дней в году эта дорога закрыта. Соответственно, этот проект важен как для нашей страны и населения, так и в целом для региона", – заявил Гарибашвили на церемонии начала строительства 9-километрового тоннеля Квешети-Коби.

По словам премьера, в день по этой дороге передвигаются по 3-4 тысячи машин. Из них 70% – это легковые автомобили, а остальные – грузовые.

"Это самый большой тоннель в Закавказье, его длина составляет девять километров и по своим параметрам уникальный во всем мире", – отметил Гарибашвили.

Стоимость проекта составляет 1,2 миллиарда лари. Гарибашвили поблагодарил организации-доноры, Азиатский банк развития и строительную компанию за содействие в строительстве тоннеля.

10 сентября в рамках строительства 23-километрового участка дороги Квешети-Коби и 9-километрового тоннеля начался уникальный для региона проект. Для строительства тоннеля специально была изготовлена тоннелепроходческая машина, которая отличается тем, что ее вибрация минимальна, а это обеспечивает безопасный строительный процесс и минимальное воздействие на окружающую среду. Устройство также отличается тем, что в процессе бурения осуществляет и облицовку стен.