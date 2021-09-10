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Состоялось заседание Совета безопасности во главе с Николом Пашиняном

Состоялось заседание Совета безопасности во главе с Николом Пашиняном

Состоялось заседание Совета безопасности во главе с премьер-министром Николом Пашиняном.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщили из правительства Армении.

Другие подробности в сообщении не приводятся.


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