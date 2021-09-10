Азиатские индексы - 10-09-21

ТОКИО, 10 СЕНТЯбРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 10 сентября на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 1.25% и составил 30381.84 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 1.29% и составил 2091.65 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.27% и составил 3703.11 пункта, а HANG SENG вырос на 1.91% и составил 26205.91 пункта.