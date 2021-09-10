Время в Ереване: 11:07:36,   11 Сентябрь

В ближайшие дни в Ереване ожидается погода без осадков, в отдельных регионах Армении - дождь с грозой

В ближайшие дни в Ереване ожидается погода без осадков, в отдельных регионах Армении - дождь с грозой

На территории Армении 11-го, с 14-15 сентября ожидается погода без осадков. С 12-13 сентября в отдельных регионах ожидается дождь с грозой. Ветер северо-западный с порывами до 5-10 м/с. Температура воздуха существенно не изменится.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МЧС Армении, в городе Ереван 11-15 сентября также ожидается погода без осадков.


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