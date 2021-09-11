Замминистра ОНКС РА Ара Хзмалян посетит Москву с официальным визитом

Заместитель министра образования, науки, культуры и спорта Республики Армения Ара Хзмалян 13-15 сентября посетит Москву с официальным визитом — для участия в мероприятиях, посвященных 100-летию Арно Бабаджаняна.

«В этом году исполняется 100 лет Арно Бабаджаняну. В Армении были проведены различные юбилейные мероприятия, они состоялись не только в Армении, но и в разных странах, в том числе в Российской Федерации, где наши соотечественники отмечают юбилей Бабаджаняна. По приглашению руководства Мемориального фонда Арно Бабаджаняна я приму участие в мероприятиях, которые пройдут в Москве. В концерте, который состоится в посольстве Армении при поддержке Министерства образования и науки РА, примет участие также Государственный струнный квартет Комитаса. Высокое государственное участие в праздновании юбилея великого композитора было обязательным условием, и мы участвуем в этом мероприятии», - как передает Арменпресс, сказал Ара Хзмалян, добавив, что юбилейные концерты и мероприятия, посвященные 100-летию Арно Бабаджаняна будут регулярными.

Отметим, что 11 сентября в зале им. Рахманинова Московской государственной консерватории состоится концерт, в котором прозвучат классические произведения Арно Бабаджаняна, а 14 сентября в посольстве РА в России состоится концерт, посвященный трем выдающимся армянским композиторам - Александру Арутюняну, Арно Бабаджаняну и Эдуарду Мирзояну. В программе концерта — произведения известных композиторов.

Юбилейные мероприятия, организованные при поддержке Министерства ОНКС Республики Армения и посвященные 100-летию со дня рождения великого армянского композитора, пианиста, народного артиста СССР, лауреата государственных премий Арно Бабаджаняна, начались еще 22 января, в день рождения композитора.