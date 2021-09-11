Время в Ереване: 11:07:36,   11 Сентябрь

Замминистра ОНКС РА Ара Хзмалян посетит Москву с официальным визитом

Замминистра ОНКС РА Ара Хзмалян посетит Москву с официальным визитом

Заместитель министра образования, науки, культуры и спорта Республики Армения  Ара Хзмалян 13-15 сентября посетит Москву с официальным визитом — для участия в мероприятиях, посвященных 100-летию Арно Бабаджаняна.

«В этом году исполняется 100 лет Арно Бабаджаняну. В Армении были проведены различные юбилейные мероприятия, они состоялись не  только в Армении, но и в разных странах, в том числе в Российской Федерации, где наши соотечественники отмечают юбилей Бабаджаняна. По приглашению руководства Мемориального фонда Арно Бабаджаняна я приму участие в мероприятиях, которые пройдут в Москве.  В концерте, который состоится в посольстве Армении при поддержке Министерства образования и науки РА,  примет участие также Государственный струнный квартет Комитаса.  Высокое государственное участие в праздновании юбилея великого композитора было обязательным условием, и мы участвуем в этом мероприятии», - как передает Арменпресс, сказал   Ара Хзмалян, добавив, что   юбилейные концерты и мероприятия, посвященные 100-летию Арно Бабаджаняна будут регулярными.   

Отметим, что 11 сентября в зале им. Рахманинова  Московской государственной консерватории состоится концерт, в   котором прозвучат классические произведения Арно Бабаджаняна, а 14 сентября в посольстве РА в России состоится концерт, посвященный  трем   выдающимся армянским  композиторам - Александру Арутюняну, Арно Бабаджаняну и Эдуарду Мирзояну.  В программе  концерта  — произведения известных композиторов.

 Юбилейные мероприятия, организованные при поддержке Министерства ОНКС  Республики Армения  и посвященные 100-летию со дня рождения великого армянского композитора, пианиста, народного артиста СССР, лауреата государственных премий Арно Бабаджаняна, начались еще 22 января, в день рождения композитора.

 

 


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]