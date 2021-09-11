Столтенберг считает невозможным присутствие войск НАТО в Афганистане после вывода войск США

Союзники США по НАТО не смогут продолжать боевые действия в Афганистане после вывода оттуда американских войск.

Как передает Арменпресс, об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в интервью The New York Times.

По его словам, президент США Джо Байден в апреле провел консультации с партнерами по НАТО по вопросу вывода войск из Афганистана, с его решением «все союзники согласились».

«Без США другим союзникам было бы трудно продолжать боевые действия. Этот вариант был бы нереальным», - сказал Столтенберг. Он отметил, что это трудное и трудное решение, все понимали, все страны НАТО осознавали неизбежность падения правительства в Кабуле и возвращения Талибана к власти.