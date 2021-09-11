За последние дни Афганистан покинули около 250 иностранных граждан

Спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзаде заявил, что за последние три дня Кабул беспрепятственно покинули более 250 иностранных граждан.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает ТАСС.

«За последние три дня более 250 человек, в том числе десятки граждан США, беспрепятственно покинули Кабул катарскими рейсами. Мы благодарим Катар за помощь в организации этих рейсов. Мы приветствуем сотрудничество талибов в этом важном вопросе», - сказал Халилзаде.

Он добавил, что Соединенные Штаты будут продолжать работать с правительством Катара, талибами и другими сторонами, чтобы обеспечить безопасный выезд как американцев, так и других иностранных граждан, в том числе и афганцев, желающих покинуть страну.