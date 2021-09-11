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COVID-19: в Арцахе зарегистрировано 5 новых случаев

COVID-19: в Арцахе зарегистрировано 5 новых случаев

10 сентября в Республике Арцах было проведено 86 тестов, по результатам  которых   зарегистрировано 5 случаев заболевания коронавирусом. 

Об этом Арменпресс  сообщили в Министерстве здравоохранения Арцаха.

В Арцахе 20 инфицированных сейчас проходят стационарное лечение от коронавирусной болезни. Врачи оценивают состояние здоровья 4 пациентов как тяжелое, а пациенты с легкой формой протекания заболевания получают амбулаторное лечение - на дому.

В 2021 году в Арцахе в лаборатории на выявление коронавируса прошли обследование 12 200 граждан, у  1088 из которых тесты дали положительный результат.

Министерство здравоохранения Республики Арцах еще раз призывает следовать инструкциям, чтобы избежать новых вспышек и побороть коронавирусную инфекцию как  можно раньше. 

Как говорится в сообщении Министерства здравоохранения Арцахской Республики, вакцинация против коронавирусной болезни (COVID-19) проводится в амбулаторно-поликлиническом отделении ЗАО «Республиканский медицинский центр» Министерства здравоохранения  Республики Арцах, в медицинском объединении «Аревик», в районных медицинских объединениях.


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