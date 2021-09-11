Госслужащие также обязаны представлять результат ПЦР-теста, приходя на работу. Министр

В отношении непривитых лиц, не имеющих противопоказаний, с 1 октября требование проходить ПЦР-тест два раза в месяц распространяется на всех, включая государственных служащих.

Как передает Арменпресс, это подчеркнула министр здравоохранения РА Анаит Аванесян на своей странице в Facebook, отвечая на вопросы, поднятые пользователями.

Одним из наиболее часто задаваемых вопросов был вопрос о том, распространяется ли новое правило в равной степени на всех, включая официальных лиц. Министр дала утвердительный ответ, подчеркнув, что это правило в равной степени распространяется на всех.

«Все, включая государственных служащих, обязаны предъявлять результаты ПЦР-теста при выходе на работу, если они не вакцинированы, не имеют медицинской справки о противопоказаниях или не беременны. Государственные чиновники, если они не соблюдают это правило, не могут быть допущены на свое рабочее место и будут нести правовые последствия в связи отсутствием по неуважительной причине», - сказала Анаит Аванесян.

Один из следующих наиболее актуальных вопросов – почему принуждают делать прививки. Министр подчеркнула, что никто никого не обязывает проходить вакцинацию. "Хотя такое регулирование также существует в нашем законодательстве, и его можно применять в соответствии с условиями, установленными законом.

Мы создаем различные фильтры, чтобы остановить распространение инфекции, предотвратить тяжелое протекание болезни и смертельный исход. На это нацелены профилактические средства - маски, дезинфекция рук, анализы, прививки, социальная дистанция. Мы хотим убедиться, что человек не заразит своих сотрудников или других граждан», - сказала Аванесян.

Не вакцинированные граждане, у которых нет для этого противопоказаний, должны проходить ПЦР-тест дважды в месяц - с 1 октября. Министр ранее заявляла, что, если они не соблюдают эту процедуру, последствием будет недопущение на работу. Далее организация понесет определенные штрафы. Если работник не явился на работу в течение определенного периода времени, работодатель имеет право расторгнуть трудовой договор.