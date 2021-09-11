Глава МАГАТЭ отбудет в Иран

Глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси отправится 12 сентября в Тегеран для переговоров, которые могут ослабить напряженность между Ираном и Западом, поскольку эта напряженность может поставить под угрозу дальнейший процесс ядерной сделки с Ираном.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает Reuters.

Согласно новостным источникам, Гросси встретится с главой Организации по атомной энергии Ирана в Тегеране.