Глава МАГАТЭ отбудет в Иран
15:03, 11 Сентябрь, 2021
Глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси отправится 12 сентября в Тегеран для переговоров, которые могут ослабить напряженность между Ираном и Западом, поскольку эта напряженность может поставить под угрозу дальнейший процесс ядерной сделки с Ираном.
Как передает Арменпресс, об этом сообщает Reuters.
Согласно новостным источникам, Гросси встретится с главой Организации по атомной энергии Ирана в Тегеране.
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