Анонс мероприятий на 12 сентября
16:16, Сентябрь 11, 2021
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- 16:36 II заседание Консультативного собрания с участием премьера и глав внепарламентских политических сил
- 16:16 Анонс мероприятий на 12 сентября
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- 15:25 В Баку Мурадов представил Гасанову нового командующего российским миротворческим контингентом
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- 13:36 В посольстве США минутой молчания почтили память жертв терактов 11 сентября
- 13:34 Новоназначенный посол Бельгии вручил копии верительных грамот министру ИД РА
- 13:26 Француз, ударивший Макрона, вышел из тюрьмы
- 13:07 Въезд и выезд через иранский контрольно-пропускной пункт Мехран запрещен
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- 12:26 Госслужащие также обязаны представлять результат ПЦР-теста, приходя на работу. Министр
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- 12:08 Идеологическая цель организаторов теракта против США провалилась. Ален Симонян
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