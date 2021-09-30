По состоянию на 11:00 30 сентября в Армении подтверждено 1 022 новых случаев заражения COVID-19, 650 заболевших вылечились, есть 20 летальных исходов. За последние сутки проведено 7 472 теста.

Всего проведено 1 712 685 тестов.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщается на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний МЗ Армении.

Всего подтверждено 261 697 случаев заражения COVID-19, 241 841 из которых вылечились, есть 5 319 летальных исходов. На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 13 328 пациентов.

В предыдущий день зарегистрирован 1 случай смерти пациента с диагнозом COVID-19, в котором смерть наступила не по причине подтвержденной коронавирусной инфекции, а вследствие другой болезни. Таких случаев - 1 209.