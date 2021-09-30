При столкновениях в тюрьме Эквадора погибли 116 человек

Не менее 116 человек погибли и 80 пострадали в результате столкновений в эквадорской тюрьме, находящейся в городе Гуаякиль на западе страны. Об этом сообщил в среду президент республики Гильермо Лассо,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Это очень трагическое событие. На данный момент известно о 116 погибших и около 80 раненых. Все они заключенные", - сказал он на пресс-конференции, которая транслировалась в Facebook.

По словам Лассо, он подписал указ об объявлении чрезвычайного положения в пенитенциарной системе страны на 60 дней, чтобы "восстановить порядок и предотвратить новые эпизоды насилия". "У нас нет конкретной информации об угрозе в другом пенитенциарном учреждении, но это ожидаемо с учетом произошедшего в этой тюрьме и год или два назад в других тюрьмах", - отметил глава государства.

Столкновения в тюрьме города Гуаякиль произошли во вторник. По данным властей, причиной перестрелки стал конфликт между представителями разных банд. Ситуация в тюрьме была взята под контроль.