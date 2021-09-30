Национальная галерея выставит работы знаменитых маринистов 19-го и начала 20-го веков

В рамках мероприятий, посвященных 100-летию основания Национальной картинной галереи Армении, стартует масштабный проект «Дарители и дары». Он призван раскрыть содержимое запасников галереи.

Как сообщает «Арменпресс», первая экспозиция проекта откроется 1 октября. Будут представлены произведения Ивана Айвазовского и его современников маринистов Арсена Шабаняна, Вардана Махохяна, Эммануэля Махтесяна, которые как целыми коллекциями или отдельными полотнами передали Национальной галерее Акоп Экизлер, Варвара Кананян, Авраам Джинджян, семья Чамкертен, Гарик Пасмачян и другие дарители.

Наряду с этими работами четырех видных маринистов 19-го века и начала 20-го века, экспозиция представит своеобразный единый портрет, обобщающий биографию этих крупнейших дарителей музея.