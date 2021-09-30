ФСБ предотвратила теракт во Владивостоке

Во Владивостоке пресекли атаку, которую планировал местный неонацист, сообщили в ФСБ.

"Задержан лидер регионального объединения "Правые Приморья" 2000 года рождения, осуществлявший подготовку террористического акта с использованием самодельного взрывного устройства", — говорится в релизе.

Радикал хотел повлиять на миграционную политику России, добавили в пресс-службе.

При обыске у него дома нашли компоненты для синтезирования взрывчатки, инструкции по изготовлению и применению самодельной бомбы, а также четыре ножа. Также изъят устав праворадикальной группировки, "содержащий призывы к преступлениям насильственного характера",сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Возбуждено уголовное дело о приготовлении к теракту.

О "Правых Приморья" ранее ничего известно не было. Поиск в "Яндексе" дает лишь единичное упоминание этой организации на странице одного из пользователей "ВКонтакте".

За последние дни это уже второй готовившийся неонацистами теракт, о пресечении которого объявляет ФСБ. В понедельник спецслужба сообщала о задержании в Уфе пятерых участников незаконной группировки.



Детали при этом не раскрывались: известно лишь, что молодые люди арестованы, у них нашли взрывчатку и компоненты для нее, инструкции, холодное оружие и портреты главарей Третьего рейха и Степана Бандеры.