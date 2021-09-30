Великобритания призывает Армению и Азербайджан найти переговорное решение тупиковой ситуации

Чрезвычайный и полномочный посол Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Армении Джон Галагер на конференции по проблемам изменения климата, по просьбе армянских СМИ, коснулся нерешенного армяно-азербайджанского конфликта и того факта, что руководство Азербайджана спустя год после войны продолжает свою воинственную риторику, предъявляя территориальные претензии к Армении, и в течение уже 5 месяцев не выводит свои войска с территории суверенной Республики Армения.

Как передает «Арменпресс», посол Джон Галагер ответил, что правительство Соединенного Королевства призывает стороны говорить друг с другом за столом переговоров и найти переговорное решение нынешней тупиковой ситуации. При этом посол подчеркнул, что формат сопредседательства Минской группы ОБСЕ является единственной верной площадкой.