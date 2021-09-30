С 1 октября запускается электронная система «Одно окно»: КГД Армении

Как сказано в сообщении Комитета государственных доходов, 1 октября 2021 года будет запущена электронная система «Одно окно». Как передает «Арменпресс», Управление информации и связей с общественностью Комитета государственных доходов сообщило, что процесс будет осуществляться поэтапно. К системе поочередно присоединятся 17 государственных органов и организаций, участвующих в процессе выдачи разрешений, каждое из которых будет дополнительно уведомлено о подключении к электронной системе. Комитет по регулированию ядерной безопасности РА будет первой организацией, которая присоединится к системе. К концу года будет завершен весь процесс внедрения системы «Одно окно». При полном внедрении системы процесс оформления разрешительных документов будет перенесен на электронную площадку, будет осуществляться в онлайн режиме.

«Одно окно» будет соответствовать самым высоким международным стандартам, в результате чего процесс получения таможенных услуг, практически всех разрешительных документов упростится, станет более быстрым и доступным. Через электронную платформу юридические и физические лица для получения необходимых разрешений на таможенное оформление могут вводить все данные о товарах, перемещаемых или подлежащих перемещению через границу из любого места и в любое время, заполнив только одну заявку в «Одно окно». После проведения необходимых технических проверок система автоматически сформирует и отправит необходимые заявки во все компетентные государственные органы, а также в неправительственные организации, участвующие в осуществлении внешнеэкономической деятельности.

Соответствующие лицензии, сертификаты, другие разрешения, заключения экспертов будут автоматически предоставляться таможенным органам, а также интегрироваться в таможенные декларации, подаваемые в таможенные органы.

Новая платформа также позволит оплачивать государственные пошлины и другие сборы за предоставление необходимых документов в электронном виде. Будет обеспечена доступность всех процессов, каждый будет иметь возможность проследить за процессом получения заявленных им документов. В результате внедрения системы «Одно окно» упростится процесс таможенного оформления, разрешительной документации, будут сведены к минимуму контакты с государственными органами и будут сэкономлено время и ресурсы.

Электронная система внедрена в результате сотрудничества между правительством Республики Армения и Европейским Союзом.