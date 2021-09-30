В Грузии произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 3,4 произошло у села Фока в 22 километрах западнее Дманиси (58,5 километра от Тбилиси), сообщается на сайте Национального центра сейсмического мониторинга.

Толчки были зафиксированы в 02:44 по местному времени. Эпицентр находился на глубине 10 километров,сообщает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.

Сообщений о жертвах и разрушениях нет.

Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7,0 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.