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Борцы сборной Армении отправились в Осло

Борцы сборной Армении отправились в Осло

Сборная Армении по вольной борьбе выехала в Осло.

Как сообщает «Арменпресс», в Норвегии, в Осло 2 октября стартует чемпионат мира по борьбе. В команде борцов вольного стиля - Арсен Арутюнян (61 кг), Вазген Теванян (65 кг), Арман Андриасян (70 кг) и Арман Авагян (79 кг).

В команде борьбы греко-римского стиля -  Норайр Ахоян (55 кг), Геворг Гарибян (60 кг), Грайр Погосян (63 кг), Славик Галстян (67 кг), Малхас Амоян (72 кг), Гегам Торгомян (82 кг), Артур Шагинян (87 кг) и Давид Овасапян (130 кг).


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