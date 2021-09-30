Создание AUKUS спровоцирует гонку вооружений, заявили в Китае

Создание партнерства AUKUS и любое сотрудничество между США, Британией и Австралией в области атомных подлодок усилит гонку вооружений в регионе и поставит под угрозу безопасность всего мира, заявил на брифинге в четверг официальный представитель министерства обороны КНР У Цянь.

"Развитие сотрудничества США, Великобритании и Австралии в сфере атомных подводных лодок в любой форме, будь то в аренда, экспорт, совместные исследования и разработки, серьезно обострит гонку вооружений в регионе, подорвет региональный мир и стабильность, нанесет ущерб усилиям в области международной ядерной безопасности и поставит под угрозу мир и безопасность во всем мире", - заявил У Цянь.

Он подчеркнул, что "Китай резко осуждает и решительно выступает против этого", сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Ранее Австралия заключила партнерство с Великобританией и США в области обороны и безопасности AUKUS и заявила о выходе из соглашения по подлодкам с французской компанией Naval Group, объём которого составлял 56 миллиардов евро. Соглашение с Францией предусматривало производство 12 ударных подводных лодок класса Barracuda. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал решение Австралии о разрыве соглашения "ударом в спину". Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в разговоре с министром иностранных дел Австралии Марис Пейн выразил сожаление, что новое партнерство AUKUS исключает страны ЕС.