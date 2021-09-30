Армен Саргсян и Ален Симонян обсудили вопросы сотрудничества между президентскими и парламентскими структурами
16:41, 30 Сентябрь, 2021
ЕРЕВАН, 30 СЕНТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Сегодня Президент Республики Армен Саргсян встретился со спикером Национального Собрания Аленом Симоняном.
Как сообщает «Арменпресс», об этом сообщает Аппарат президента, уточняя, что Армен Саргсян еще раз поздравил спикера парламента с началом работы Национального Собрания восьмого созыва, отметив, что в этот ответственный и сложный для государства период Национальное Собрание будет способствовать решению стоящих перед страной задач и проблем.
Учитывая, что в условиях парламентской системы правления Национальное Собрание играет большую роль, ожидается довольно большая работа, собеседники подчеркнули важность активной деятельности парламента как в законодательной сфере, так и в сфере парламентской дипломатии.
Президент Саргсян и председатель НС обсудили вопросы, касающиеся сотрудничества между президентскими и парламентскими институтами.
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