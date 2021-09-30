Армен Саргсян и Ален Симонян обсудили вопросы сотрудничества между президентскими и парламентскими структурами







Как сообщает



Учитывая, что в условиях парламентской системы правления Национальное Собрание играет большую роль, ожидается довольно большая работа, собеседники подчеркнули важность активной деятельности парламента как в законодательной сфере, так и в сфере парламентской дипломатии.



Президент Саргсян и председатель НС обсудили вопросы, касающиеся сотрудничества между президентскими и парламентскими институтами. ЕРЕВАН, 30 СЕНТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Сегодня Президент Республики Армен Саргсян встретился со спикером Национального Собрания Аленом Симоняном.Как сообщает «Арменпресс» , об этом сообщает Аппарат президента, уточняя, что Армен Саргсян еще раз поздравил спикера парламента с началом работы Национального Собрания восьмого созыва, отметив, что в этот ответственный и сложный для государства период Национальное Собрание будет способствовать решению стоящих перед страной задач и проблем.Учитывая, что в условиях парламентской системы правления Национальное Собрание играет большую роль, ожидается довольно большая работа, собеседники подчеркнули важность активной деятельности парламента как в законодательной сфере, так и в сфере парламентской дипломатии.Президент Саргсян и председатель НС обсудили вопросы, касающиеся сотрудничества между президентскими и парламентскими институтами.