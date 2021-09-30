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Глава МИД Чехии посетит Армению

Глава МИД Чехии посетит Армению

Министр иностранных дел Чешской Республики Якуб Кульганек 30 сентября с рабочим визитом посетит Армению

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, 1-го октября состоится встреча министров иностранных дел Армении и Чехии, за которой последует совместное заявление для прессы.

В рамках визита главу МИД Чехии примут премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Армен Саркисян и вице-премьер Мгер Григорян.


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