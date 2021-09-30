Сербия и Косово договорились о деэскалации конфликта

Спецпредставитель Евросоюза по диалогу Белграда и Приштины Мирослав Лайчак сообщил о достижении в ходе диалога в Брюсселе договоренности между Сербией и самопровозглашенным Косово по деэскалации, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"После двух дней интенсивных переговоров мы только что достигли соглашения по деэскалации", - сообщил Лайчак в Twitter.

В соответствии с договоренностью, спецподразделения косовской полиции должны будут покинуть занятые недавно позиции, параллельно с этим будут разобраны баррикады, установленные сербскими жителями Косово.

В минувший вторник в Еврокомиссии сообщили, что представители Сербии и Косово прибудут в Брюссель в среду для возобновления диалога на фоне роста напряженности в регионе в последние две недели. В ЕС рассчитывают, что диалог позволит остановить эскалацию в Косово, а спорные вопросы вновь будут решаться за столом переговоров в рамках брюссельской платформы.