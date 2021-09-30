Время в Ереване: 11:07:36,   1 Октябрь

Азиатские индексы выросли - 30-09-21

Азиатские индексы выросли - 30-09-21

ТОКИО, 30 СЕНТЯбРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 30 сентября на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.31% и составил 29452.66 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.40% и составил 2030.16 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.90% и составил 3568.17 пункта, а HANG SENG снизился на 0.36% и составил 24575.64 пункта.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]