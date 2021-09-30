Спикер парламента принял Чрезвычайного и Полномочного посла Перу в Армении

Председатель Национального Собрания Армении Ален Симонян 30 сентября принял Чрезвычайного и Полномочного посла Перу в Армении (резиденция в Москве) Хуана Хеннеро Дель Кампо Родригеса.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и коммуникации аппарата НС Армении, приветствуя посла, спикер парламента поздравил его с назначением Чрезвычайным и Полномочным послом Республики Перу в Армении, пожелав успехов в реализуемых программах.

В контексте тесного сотрудничества с латиноамериканскими странами председатель НС подчеркнул межпарламентские отношения с законодательным органом Перу, особо выделив необходимость формирования межпарламентских групп дружбы.

Посол Перу, поблагодарив председателя НС за прием, подчеркнул, что в ходе его миссии приоритетной будет программа развития двусторонних отношений. Он отметил, что в укреплении многосторонних партнерских связей Армения-Перу велика роль парламентов.

Обсуждены также вопросы членства двух стран в Форуме древних цивилизаций, при этом особое внимание уделено формированию на уровне парламентов совместных повесток по культурному наследию.

В завершение встречи стороны обменялись мнениями о необходимости программ к 30-летию установления дипломатических отношений между Арменией и Перу.