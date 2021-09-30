Трехсторонняя рабочая группа по разблокированию коммуникаций в Закавказье продолжает свою деятельность: МИД РФ

Трехсторонняя рабочая группа по разблокированию экономических и транспортных связей в Закавказье продолжает свою деятельность на уровне вице-премьеров России, Армении и Азербайджана. Как передает Арменпресс, об этом заявил на брифинге заместитель директора Департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев.

«Со своей стороны отмечаем положительный настрой Еревана и Баку на достижение взаимоприемлемых «пакетных» договоренностей, что в перспективе позволит перевести совместную работу в плоскость проектного сотрудничества», - отметил Зайцев.