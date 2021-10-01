Азнавур, сделавший Париж Парижем Азнавура

Три года назад, в этот день на небосклоне мировой музыки погасла звезда: в своей квартире в Муриесе ушел из жизни всемирно известный шансонье Шарль Азнавур - самый долгоживущий певец всех времен, имя и слава которого были распространены по планете. Он был певцом, автором песен, поэтом, писателем, киноактером и общественным деятелем. За свою музыкальную карьеру он записал около 1 200 песен на разных языках мира: французском, английском, итальянском, немецком, испанском, армянском, русском, итальянском, был автором и соавтором более 1 000 композиций и для себя и для других музыкантов.

С 9 лет, когда он мечтал стать актером, и родители отвели его в художественную школу. Здесь он выбрал имя Азнавур, и впервые вышел на сцену в Петти Монд в качестве танцора, затем начал играть детские роли в театрах Парижа «Одеон», «Мадлен» и «Марини».

1941 г. Азнавур знакомится с композитором, пианистом Пьером Рошем. Эта встреча будет решающей в выборе музыки как судьбы. Друзья сформировали дуэт «Рош и Азнавур» и начали выступать в различных концертных залах. Три года спустя была написана первая песня Шарля «Я выпил». Она в исполнении Жоржа Ульмера удостоилась премии «Пластинка года».

Однако встреча со знаменитой Эдит Пиаф и его кумиром Шарлем Треном станет поворотным моментом в жизни Азнавура. Именно по совету певицы он начинает сольную карьеру, которая поначалу успеха ему не приносит. Он начинает сотрудничать с Жильбером Беко. 1956 г. Азнававур с концертами выступает в Северной Африке. Успех был беспрецедентным. И его первое выступление в зале «Олимпия» в Париже покорило французскую столицу. «Париж стал Парижем Азнавура», - писала пресса. Им был восхищен и глава страны Шарль де Голль, крылатые слова которого не заставили себя ждать: «Ты завоюешь мир, потому что можешь тронуть».

И одна за другой рождались песни - «О моей жизни», «Мама», «Богема», другие известные и популярные песни, которые он исполнял в Европе, Азии, Северной Америке. Его слава распространилась по миру после роскошного концерта в Карнеги-холле в Нью-Йорке в 1963 году.

1974 г. Азнавуру сопутствует большой успех в Великобритании, его песня «He» возглавляла чарты в течение четырех недель. А «Still Yesterday», «Youth», «Must Know», «He», «Two Guitars», «As They Say», «Eternal Love», «Ave Maria» и другие песни в исполнении Эдит Пиаф, Лизы Минелли, Пласидо Доминго, Хулио Иглесиаса, Джо Дассена, Рэя Чарльза и других всемирно известных певцов стали мировыми хитами. Согласно опросам американского журнала «Time», великий армянин был признан «Артистом века».

Азнавур гордился своим армянским происхождением, всегда помогал Родине, для которой написал много песен: «Для тебя, Армения», «Они пали», «Автобиография», «Нежная Армения».

Неоспорима патриотическая деятельность Азнавура в дни после землетрясения 1988 года, когда он основал благотворительный фонд «Азнавур Армении». Это было отношение ребенка, лелеявшего свою Родину, которое продолжилось до конца его земной жизни. Он послужил Родине и как политик, чрезвычайный и полномочный посол в Швейцарской Конфедерации, представитель Армении в ООН в Женеве.

«Когда я нажимаю на кнопку радио и на расстоянии слышу песни Азнавура, я говорю себе: «Молодчина брат, ты тоже великий и стойкий армянин», так из-за океана говорил об Азнавуре другой великий армянин Уильям Сароян.

Настанет ли день, когда мы снова начнем восхищаться нашими новыми Великими? Конечно настанет, мы не сомневаемся…

Акоп СРАПЯН