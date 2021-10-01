Цены на цветные металлы - 30-09-21

ЛОНДОН, 1 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 30 сентября были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий снизилась на 2.15% и составила 2867.00 долларов США, цена на медь снизилась на 2.11% и составила 9021.00 долларов США, цена на свинец снизилась на 3.42% и составила 2088.00 долларов США, цена на никель снизилась на 2.34% и составила 18125.00 долларов США, цена на олово снизилась на 1.81% и составила 35300.00 долларов США, цена на цинк снизилась на 1.08% и составила 3026.00 долларов США, цена на молибден не изменилась и составила 46250.00 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 53380.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.