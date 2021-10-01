Европейские индексы - 30-09-21
МОСКВА, 1 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 30 сентября:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 0.68% и составил 15260.69 пункта, французский CAC 40 снизился на 0.62% и составил 6520.01 пункта, британский FTSE снизился на 0.31% и составил 7086.42 пункта, а российский RTSI вырос на 1.21% и составил 1777.74 пункта.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен
09:37, 31.08.2021
По словам тюрколога, вера в заявления Эрдогана - из области фантастики
09:31, 27.08.2021
Россия приходит к мысли, что Армению нужно укреплять: аналитик
- 18:01 В Британии предупредили об угрозе продовольственной безопасности
- 17:18 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 01-10-21
- 17:17 Азиатские индексы - 01-10-21
- 17:06 На Шри-Ланке ослабят COVID-ограничения, сохранив ночной комендантский час
- 16:40 Bloomberg: инфляция в еврозоне в сентябре показала рекордный рост за 13 лет
- 16:38 Платформа разрешения карабахского конфликта, стабильного и долгосрочного мира - МГ ОБСЕ: встреча Папикяна с Галагером
- 16:34 Это первый шаг к более широкому инвестиционному видению: правительство стало совладельцем ЗММК
- 16:20 Премьер-министр Армении направил поздравительное послание по случаю 72-й годовщины образования КНР
- 16:16 Тяжелоатлет Карен Авагян стал чемпионом Европы до 23 лет
- 16:16 "Вектор" готовит вакцины от высокопатогенных штаммов птичьего гриппа
- 15:34 Армения высоко оценивает отношения с Китаем: Армен Саргсян посетил посольство Китая в Армении
- 15:31 Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 1 751
- 15:04 Армения для Чехии - очень важный партнер: Якуб Кулганек
- 15:03 Российские и пакистанские военные провели учения на Кубани
- 14:35 Армения обеспечит чешских бизнесменов и инвесторов всеми условиями: Армяно-чешский бизнес-форум
- 14:21 Всемирная выставка Expo-2020 открылась в Дубае
- 14:15 Чехия поддерживает работу Минской группы ОБСЕ: Якуб Кулганек о карабахском конфликте
- 14:11 В России за сутки выявили 24 522 случая заражения коронавирусом. Это максимум с 19 июля
- 13:53 Министр обороны Армении принял посла Индии
- 13:45 "Газпром" начинает поставки газа в Венгрию из "Турецкого потока"
- 13:38 Опыт Японии в развитии высокотехнологичной промышленности - образец для нашей страны: Ваагн Хачатрян
- 13:00 В Ереване проходит очередное заседание Совета по туризму стран СНГ
- 12:52 Армения готова возобновить процесс мирного урегулирования карабахского конфликта в формате сопредседательства: Мирзоян
- 12:50 Цена на газ в Европе вновь побила исторический рекорд
- 12:43 Главы МИД Армении и Чехии подчеркнули важность немедленного возвращения армянских пленных из Азербайджана
21:29, 24.09.2021
Просмотрели 2101 раз Сегодня ни один армянин не живет и не может жить на территориях, находящихся под контролем Азербайджана: Пашинян
21:13, 24.09.2021
Просмотрели 1198 раз В своем выступлении в ООН премьер подчеркнул важность открытия региональных коммуникаций
14:41, 25.09.2021
Просмотрели 1171 раз Премьер-министр Греции обвинил Турцию в нарушении суверенитета Кипра
22:02, 24.09.2021
Просмотрели 1167 раз Речь премьер-министра Республики Армения на общих прениях 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
15:13, 25.09.2021
Просмотрели 1129 раз Президент Арцаха принял участие в открытии памятника-хачкара в общине Беркадзор