По меньшей мере 126 рейсов японских авиакомпаний Japan Airlines (JAL) и All Nippon Airways (ANA) отменены в пятницу в токийском аэропорту Ханэда из-за мощного тайфуна "Миндул". Как передает Арменпресс, об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте аэропорта.

Паромное сообщение в Токийском заливе приостановлено. По данным телеканала NHK, перекрыты несколько прибрежных участков скоростной магистрали между столицей и центральным городом Нагоя.

Около 7 тыс. жителей города Кацуура в соседней с Токио префектуре Тиба рекомендовано покинуть свои дома из-за сильных дождей и угрозы схода оползней.

Тайфун "Миндул" находится в Тихом океане к юго-востоку от Токио и движется в северо-восточном направлении вдоль острова Хонсю. Скорость ветра в центральной части циклона составляет 45 м/с, а порывов достигает 60 м/с.