Глава МИД Чехии почтил память жертв Геноцида армян

Начался официальный визит в Ереван министра иностранных дел Чехии Якуба Кулганека. Как передает «Арменпресс», МИД РА сообщает, что Якуб Кулганек посетил Мемориал Геноцида армян, чтобы дать дань памяти жертвам Геноцида.

В Министерстве иностранных дел Республики Армения состоится встреча министров иностранных дел Армении и Чехии, после чего будет опубликован совместный пресс-релиз. В рамках визита министра иностранных дел Чехии примут премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян, президент Республики Армения Армен Саргсян и вице-премьер Мгер Григорян.