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В Армении подтверждено 934 новых случаев заражения COVID-19, выздоровели 728 заболевших

В Армении подтверждено 934 новых случаев заражения COVID-19, выздоровели 728 заболевших

По состоянию на 11:00 1 октября в Армении всего подтверждено 262 631 случаев заражения COVID-19, 242 569 из которых вылечились, есть 5 339 летальных исходов.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Министерство здравоохранения Армении.

На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 32 512 пациентов. Всего проведено 1 724 070 тестов.

За последние сутки проведено 11 385 тестов. Подтверждено 934 новых случаев заражения COVID-19, вылечились 728 заболевших, есть 20 летальных исходов.

В предыдущий день зарегистрировано 2 случая смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в которых смерть наступила не по причине подтвержденной коронавирусной  инфекции, а вследствие другой болезни. Общее количество таких случаев - 1 211.


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