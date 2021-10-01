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Неделя армянской общины в Буэнос-Айресе: Городской совет сделал заявление

Неделя армянской общины в Буэнос-Айресе: Городской совет сделал заявление

30 сентября Парламент автономного города Буэнос-Айреса в связи с 30-летием провозглашения Независимости Республики Армения принял решение. Как передает «Арменпресс», посольство Армении в Аргентине сообщило, что согласно этому решению, каждая четвертая неделя сентября каждого года будет объявляться Неделей армянской общины.


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