Республика Корея готова принять декларацию о прекращении Корейской войны

Обороноспособность Республики Корея поддерживается на высоком уровне, что позволяет объявить о формальном окончании Корейской войны 1950-1953 гг. Об этом заявил президент страны Мун Чжэ Ин, выступая на церемонии по случаю Дня вооруженных сил, которая состоялась в пятницу на борту вертолетоносца "Марадо" в порту Пхохан. В этом районе американские войска провели первую десантную операцию во время Корейской войны, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Учитывая высокую обороноспособность страны, я предложил принять декларацию о прекращении Корейской войны и открыть новую эру примирения и сотрудничества", - сказал глава государства.

Мун Чжэ Ин отметил, что его первоочередной и главной обязанностью как главнокомандующего является создание и поддержание прочного мира на Корейском полуострове. Он также подчеркнул, что Южная Корея продолжает укреплять позиции в области безопасности и обороны, в том числе "производя более мощные ракеты" после полной отмены ограничений на их разработку.

Война с участием двух корейских государств, США и Китая продлилась три года - с июня 1950 по июль 1953 года. Общее число погибших и раненых (как военных, так и гражданских лиц) приблизилось к 5,5 млн, и таким образом, Корейская война остается крупнейшим по числу жертв военным конфликтом со времен Второй мировой войны. Формально КНДР и Республика Корея все еще находятся в состоянии войны, так как мирный договор между ними не подписан. Попытки его заключения предпринимаются начиная с Женевской конференции 1954 года.