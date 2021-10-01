Премьер-министр австралийского штата Нового Южного Уэльса Глэдис Береджиклян подала в отставку

Глэдис Береджиклян заявила о своей отставке с поста премьер-министра австралийского штата Новый Южный Уэльс. Как сообщает «Арменпресс», она по этому поводу распространила заявление.

«Мне за одну ночь пришлось принять чрезвычайно трудное решение, но я вынуждена сделать это из любви, уважения к народу Нового Южного Уэльса и большого уважения к посту премьер-министра», - написала Глэдис Береджиклян.

Она добавила, что Независимая комиссия по борьбе с коррупцией выступит с заявлением, в котором говорится, что она расследует обвинения, выдвинутые против нее в связи с бывшим членом совета Вагга-Вагги.

«Я определено заявляю, что всегда действовала предельно честно. История покажет, что я всегда выполняла свой долг во благо народа Нового Южного Уэльса, которому мне посчастливилось служить», - заявила Глэдис Береджиклян.

Она напомнила, что неоднократно заявляла, что если кого-либо из ее министров обвинят в вещах, которые будут расследованы правоохранительными органами, он должен будет прекратить свою деятельность до окончания расследования. Глэдис Береджиклян подчеркнула, что к ней как к премьер-министру следует применить те же критерии.

«Я с сожалением объявляю, что у меня нет другого выбора, кроме как уйти в отставку с поста премьер-министра», - написала она.

Отставка Глэдис Береджиклян вступит в силу, когда Либеральная партия Нового Южного Уэльса изберет нового спикера Парламента.