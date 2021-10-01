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Главы МИД Армении и Чехии подчеркнули важность немедленного возвращения армянских пленных из Азербайджана

Главы МИД Армении и Чехии подчеркнули важность немедленного возвращения армянских пленных из Азербайджана

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек подчеркнули необходимость немедленного освобождения армянских пленных, содержащихся в Азербайджане.

Как сообщает «Арменпресс», в ходе совместного заявления с министром иностранных дел Чехии об этом сказал министр иностранных дел РА Арарат Мирзоян.

«Во время беседы мы уделили внимание и нагорно-карабахскому конфликту и вопросам, связанным с ним. Армения высоко оценивает позицию Чехии в урегулировании конфликта, которая соответствует позиции ЕС. То есть содействие продолжению мирных переговоров в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ, поиски долгосрочного, прочного пути разрешения конфликта», - сказал Арарат Мирзоян.

Министры иностранных дел Армении и Чехии затронули и ряд гуманитарных вопросов, связанных с урегулированием нагорно-карабахского конфликта.

«Мы подробно обсудили проблему удерживания в Азербайджане армянских военнопленных и призвали к их немедленному освобождению», - сказал глава МИД РА.

Делегация во главе с чешским министром посетила Мемориал в Цицернакаберде и почтила память жертв Геноцида армян.

«Армянский народ высоко ценит факт принятия двумя палатами Парламента Чехии резолюций о признании Геноцида армян», - сказал министр МИД РА.


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