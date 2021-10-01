"Газпром" начинает поставки газа в Венгрию из "Турецкого потока" через ГТС Болгарии и Сербии в рамках новых договоренностей, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Компания MVM CEEnergy Ltd 27 сентября подписала с российской корпорацией контракт на поставку 4,5 миллиарда кубометров голубого топлива в год в течение 15 лет. В том числе 3,5 миллиарда кубометров газа в год поступят через Сербию и один миллиард — через Австрию. Договоренности вступают в силу с 1 октября и предусматривают возможность изменения условий через 10 лет.

Как говорила зампред правления "Газпрома" Елена Бурмистрова, соглашение гарантирует надежные и стабильные поставки для Венгрии в ближайшие 15 лет, а также обеспечивает диверсификацию маршрутов поставок голубого топлива. Таким образом, теперь уже семь европейских стран смогут получить российский газ по "Турецкому потоку", речь идет о Болгарии, Греции, Северной Македонии, Румынии, Сербии, Боснии и Герцеговины и Венгрии.

Новые договоренности "Газпрома" с Венгрией, однако, негативно встретили в Киеве, поскольку поставки по новым контрактам будут осуществляться не через ее газотранспортную систему. Украинский МИД заявил, что Киев разочарован соглашением и считает, что оно наносит ущерб двусторонним украино-венгерским отношениям. Киев также заявил, что намерен обратиться из-за этого в Еврокомиссию.

В свою очередь, компания "Оператор газотранспортной системы Украины" сообщила, что соответствующее соглашение создадут проблемы с импортом и хранением газа в ПХГ внутри этой страны.

При этом в Кремле считают, что оснований для "истеричных реакций" Киева по поводу договоренности между Москвой и Будапештом нет. Там также напомнили, что президент Владимир Путин говорил о готовности России поставлять газ через Украину после 2024 года, когда истечет действующее транзитное соглашение с украинской стороной, при наличии экономически целесообразных условий.