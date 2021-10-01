В России за сутки выявили 24 522 случая заражения коронавирусом. Это максимум с 19 июля

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 24 522, до 7 535 548, сообщили журналистам в пятницу в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

В абсолютном выражении прирост числа заболевших стал максимальным с 19 июля. В относительном выражении он составил 0,33%, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Количество так называемых активных случаев, то есть пациентов, которые проходят лечение в данный момент, увеличилось до 634 684, следует из сообщения штаба.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 19 955, до 6 692 722. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, составляет примерно 88,8% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 887 против 867 днем ранее, до 208 142. Таким образом, четвертый день подряд в стране обновляется максимум по числу умерших из-за коронавируса. Условная летальность инфекции (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,76%, следует из данных штаба.

Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 3 993 против 3 998 днем ранее, до 1 637 913. В относительном выражении прирост числа заболевших, по данным штаба, составил 0,24%. Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве за сутки возросло на 64 против 62 днем ранее, до 29 044, следует из сообщения штаба.

Количество выздоровевших за сутки выросло на 2 189, до 1 492 226. Сейчас в столице, по данным штаба, продолжают лечение 116 643 человека.