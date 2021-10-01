Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 1 751

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 1 751. Скончались 30 человек.

Как передает Арменпресс, по данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 614 763 случая заражения.

Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 1 633 человека, с начала пандемии – 586 704. Скончались 8 976.

За сутки сделано 42 657 тестов, в том числе 28 199 на антиген и 14 458 ПЦР-тестов.

Показатель инфицирования: за сутки – 4,1%, за последние 14 дней – 5,8%, за последние семь дней – 5,22%.

К этому времени в Грузии сделано 1 799 446 прививок от коронавируса, в том числе за последние сутки – 12 562.

В карантине в данное время находятся 70 человек, в стационарах – 4 169, в ковид-гостиницах – 768.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.