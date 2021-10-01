Армения высоко оценивает отношения с Китаем: Армен Саргсян посетил посольство Китая в Армении

По случаю 72-й годовщины образования Китайской Народной Республики президент Республики Армения Армен Саргсян 1 октября посетил посольство Китая в Армении.

Президент поздравил посла Китая в Армении Фань Юна, сотрудников посольства и, в их лице, весь народ Китая.

«Я здесь, чтобы выразить свое уважение и дружбу народу Китая. Армения высоко оценивает отношения с Китаем», - сказал Армен Саргсян. Об этом «Арменпресс» сообщили в Аппарате президента.

Посол Фан Юн поблагодарил президента РА за визит.

«Благодарим Вас за то, что Вы пришли поздравить нас с нашим национальным праздником. Это один из примеров нашей дружбы, и он показывает, что Вы прилагаете все усилия для построения прочных двусторонних отношений», - сказал он.

Президент Саргсян и посол Фань Юн коснулись повестки двусторонних отношений, обсудили возможности углубления сотрудничества, активизации контактов между двумя народами и укрепления связей.

Президент Армении отметил, что Китай своим развитием показал, что каждая страна, каждый народ, исходя из своих национальных особенностей, культуры, наследия, традиций, должен найти свой путь развития, стараться добиться успеха упорным, организованным и дисциплинированным трудом.

«В это трудное для нашей страны время мы можем найти свой собственный путь к развитию и успеху, используя наши сильные стороны, такие как потенциал диаспоры, потенциал технологического развития», - сказал он, добавив, что у технологий есть большой потенциал сотрудничества с Китаем.

В этом контексте он упомянул президентскую инициативу технологического развития Армении ATOM (Advanced Tomorrow) , отметив, что в рамках инициативы ожидается сотрудничество и с китайскими технологическими компаниями. Он отметил, что был бы рад видеть более широкое присутствие Китая в ряде мероприятий, организованных в Армении, в частности, в Дилижане, на предстоящем Армянском саммите мысли.