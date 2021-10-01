"Вектор" готовит вакцины от высокопатогенных штаммов птичьего гриппа

Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора изучает возможность передачи опасных вирусов от животных к человеку и, в частности, готовит вакцины против птичьего гриппа, рассказал журналистам заместитель гендиректора по научной работе Александр Агафонов.

"Субтипы вируса гриппа H5 и H7 могут вызывать заболеваемость с летальностью до 70 процентов. И сейчас опасность этого гриппа никто не снимает. Мы готовим и вакцину против этих высокопатогенных вирусов гриппа, потому что при такой летальности при переходе на человека это будет очень серьезная угроза для всего населения", — сказал он.

По словам специалиста, практически 90 процентов вирусов, которые сейчас есть у человека, — зооантропонозные, то есть им подвержены и животные, и люди, хотя реакция на них разная. При этом существуют методы, позволяющие оценить, насколько эффективно вирус будет размножаться в человеческом организме,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости․

"Пример гриппа наиболее яркий. При изменении рецепторной активности он может размножаться либо в верхних дыхательных путях человека, либо в нижних дыхательных путях, и эта преграда как раз позволяет нам пока не болеть вирусами, которые вызываются высокопатогенными штаммами птичьего гриппа", — пояснил Агафонов.

Ученый отметил, что пандемия коронавируса показала, насколько важно исследовать еще неизвестные вирусы и постоянно следить за вновь появляющимися вариантами.

Он добавил, что только в прошлом году специалисты центра смогли обнаружить 67 новых вирусов, а сколько их всего у животных, насекомых и растений или просто в окружающей среде, неизвестно и только предстоит выяснить.

Случаи птичьего гриппа H5N6 зафиксировали в середине июля в китайской провинции Сычуань. Эксперты пришли к выводу, что вирус попал от птицы к человеку, но риск масштабного распространения крайне низок. Всего заразились три местных жителя, один из них умер.