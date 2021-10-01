Это первый шаг к более широкому инвестиционному видению: правительство стало совладельцем ЗММК

Компания «ГеоПроМайнинг» намерена расширять сотрудничество с правительством Армении и стать совладельцем Зангезурского медно-молибденового комбината. Это первый шаг к более широкому инвестиционному видению. Как передает «Арменпресс», об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте правительства Армении.

Сайт напоминает, что акционерное общество «Индустриальная компания», владеющее 60% Зангезурского медно-молибденового комбината (ЗММК), передало в дар правительству РА 25% своих акций. 25%, переданные в дар правительству Республики Армения, составляют 15% от общего капитала ЗММК, которые позже были переданы в собственность Республики Армения. «Индустриальная компания» - это компания, принадлежащая компании «ГеоПроМайнинг Армения», которая 30 сентября 2021 г. приобрела 60% ЗММК.

«Компания «ГеоПроМайнинг» в Армении уже много лет, мы являемся надежным партнером Республики Армения и армянского народа почти 2 десятилетия. Мы рады возможности расширить наш бизнес в Армении, приобретя контрольный пакет акций ЗММК и предлагая 15% акций Республике Армения. Мы намерены расширять сотрудничество с правительством Республики Армения, это первый шаг к более широкому инвестиционному видению. Все это принесет пользу Республике Армения, населению и нашим акционерам, а также появятся новые возможности и для экономики Армении. Наша цель - в ближайшие годы начать строительство нового медеплавильного завода в Армении», - сказал Роман Троценко, член Совета директоров «ГеоПроМайнинг», комментируя сделку.

Вице премьер-министр РА Сурен Папикян прокомментировал сделку следующим образом. «Мы благодарим «ГеоПроМайнинг» за то, что он дал народу Армении возможность получить долю в одном из крупнейших активов страны. Это обычная практика в горнодобывающей промышленности по всему миру. Эта сделка может показать народу Армении, как работает реальное участие общественности в современном мире, создание общих ценностей в бизнес сообществе. Мы уверены, что этот совместный проект станет началом более управляемой, более открытой и устойчивой горнодобывающей промышленности в Армении, что принесет пользу как стране, так и инвесторам».