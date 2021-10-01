Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 01-10-21

ЕРЕВАН, 1 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 1 октября, курс доллара США вырос на 1.12 драмa и составил 485.32 драм. Курс евро вырос на 0.52 драмa и составил 561.95 драм. Курс российского рубля сократился на 0.02 драмa и составил 6.64 драм. Курс британского фунта вырос на 3.60 драмa и составил 654.99 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота выросла на 150.71 драмa и составила 27193.6 драм. Цена серебра сократилась на 11.68 драмa и составила 335.86 драм. Цена платины сократилась на 27.60 драмa и составила 15026.07 драм.