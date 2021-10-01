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Обсуждены возможности армяно-японского сотрудничества в области обороны 

Обсуждены возможности армяно-японского сотрудничества в области обороны 

Министр обороны Армении Аршак Карапетян 1 октября принял Чрезвычайного и Полномочного посла Японии в Республике Армения Масанори Фукусиму.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе министерства обороны Армении, были обсуждены вопросы региональной безопасности. Министр обороны представил вызовы в области безопасности Армении, особенно после окончания боевых действий в Арцахе.

Были обсуждены также возможности двустороннего сотрудничества в области обороны и перспективные направления.


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