Премьер-министр Пашинян направил поздравительное послание по случаю Дня независимости Республики Кипр

Премьер-министр Никол Пашинян направил поздравительное послание президенту Республики Кипр Никосу Анастасиадису по случаю национального праздника - Дня независимости. Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, в послании говорится:

“От имени правительства Республики Армения и от себя лично поздравляю Вас и дружественный народ Кипра и направляю наилучшие пожелания по случаю Национального праздника - Дня независимости Республики Кипр.

С удовлетворением констатирую, что армяно-кипрские отношения, основанные на многовековых связях и крепкой дружбе, продолжают развиваться в духе братства и взаимопонимания.

Дорогой друг, выражаю глубокую благодарность Вам, высшему руководству и братскому народу Кипра за то, что в это трудное время вы снова поддерживали армянский народ, а также за подтверждение безоговорочной поддержки Кипра в осуждении азербайджано-турецкой агрессии против Армении. Ваша искренняя и непоколебимая позиция еще раз свидетельствует о незыблемой дружбе армянского и кипрского народов.

Армения и Кипр всегда привержены расширению и углублению сотрудничества как на двусторонней, так и на многосторонней площадках.

Многоуважаемый господин президент, желаю Вам крепкого здоровья и плодотворной деятельности, а братскому народу Кипра - процветания и мира”.