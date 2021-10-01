Президент Армении Армении Армен Саркисян принял министра иностранных дел Чехии

Президент Республики Армения Армен Саркисян сегодня принял находящегося в Армении с рабочим визитом министра иностранных дел Чехии Якуба Кулханека и сопровождающую его делегацию.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, приветствуя высокого гостя, президент Саркисян, в частности, отметил, что между двумя странами налажен политический диалог высокого уровня, что является хорошей основой для развития взаимовыгодного сотрудничества в разных сферах.

По словам президента, у обеих стран много общих черт и они могут многое сделать вместе, многому друг у друга научиться. «Необходимо обсуждать нацеленные на будущее проекты, которые будут учитывать существующий потенциал и будут способствовать углублению двусторонних отношений», - сказал президент.

Отметив, что он впервые посещает Армению, министр иностранных дел Чехии сказал, что цель визита – придать новый импульс двусторонним отношениям, в особенности, стимулировать деловые контакты. С этой целью из Чехии в Армению прибыла также делегация предпринимателей, и параллельно с визитом проводится бизнес форум.

Высказав единое мнение, что существует большой потенциал сотрудничества в разных областях, который необходимо эффективно реализовать, собеседники отметили, что есть широкие возможности для взаимодействия в сферах высоких и информационных технологий, образования, науки, туризма, здравоохранения.

Речь шла также о перспективах углубления и развития сотрудничества Армении с Евросоюзом.